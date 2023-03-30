Политолог: Россия и Китай проводят больше совместных военных учений Политолог Кашин: Россия и Китай проводят больше совместных военных учений

Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Военные учения. Архивное фото

Россия и Китай укрепляют военно-техническое сотрудничество и проводят больше совместных военных учений, рассказал «Радио 1» политолог Василий Кашин. Он уточнил, что страны вскоре станут чаще проводить совместное военно-морское патрулирование, а также займутся подготовкой кадров для Вооруженных сил друг друга. Эксперт напомнил, что в марте прошли военно-морские учения «Морской пояс безопасности-2023», в которых помимо Китая и России принял участие Иран.

Конечно, количество совместных военных учений будет увеличиваться. Скорее всего, это будет касаться военно-морских сил Китая и российского военно-морского флота, также увеличится количество совместного военно-морского патрулирования и подготовки кадров, — подчеркнул Кашин.

Важнейшее направление российско-китайского сотрудничества на данный момент — это поставки компонентов и промышленного оборудования и материалов из КНР, которые помогают усилить военную промышленность РФ, подчеркнул политолог. Помимо того, в зоне проведения спецоперации российские войска используют снаряжение китайского производства, а также средства связи и легкие беспилотники.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не создает с Китаем никакого военного союза и не угрожает другим странам. Глава государства подчеркнул, что между Москвой и Пекином существуют вполне прозрачные отношения.