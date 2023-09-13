Политолог рассказал, повлияет ли смена власти в Японии на отношения с РФ Японист Казаков: смена власти в Японии не повлияет на отношения Москвы и Токио

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global look Press

Смена власти в Японии никак не повлияет на российско-японские отношения, заявил NEWS.ru эксперт общества «Россия — Япония» Олег Казаков. По его мнению, изменения в составе высшего руководства в этой стране происходят регулярно и считаются нормальным явлением, тем более что в Японии стремятся задействовать больше женщин в управлении страной.

Ожидать каких-либо резких изменений в российско-японских отношениях не стоит, поскольку Япония продолжает укреплять военно-политический альянс с США и относится к России негативно, считая, что она решает вопросы силовыми методами, — заявил Казаков.

По словам политолога, смена руководства в стране произошла для обновления управленческого аппарата.

Процент женщин у власти в Японии достаточно мал. К примеру, главой МИД там хотят сделать женщину. На мой взгляд, это интересный эксперимент, — отметил собеседник.

Ранее японские СМИ сообщили, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку. В новом кабмине сменятся 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат министерские портфели. В новом правительстве окажутся пять женщин — это максимальное число наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.

9 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси в Киеве. В ходе встречи стороны договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности.