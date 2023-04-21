Политолог рассказал о перспективах конфликта США и Китая Политолог Ермаков: США готовятся к возможному столкновению с Китаем

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Вашингтон действительно готовится к возможному столкновению с Китаем, хотя и не желает его допустить, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Как пояснил политолог Lenta.ru, власти США искренне верят, что чем больше страна готовится к конфликту с Китаем, тем меньше вероятность его начала.

Самая распространенная тема такая: «Если Китай увидит, какие мы сильные, то не начнет силовое вторжение на Тайвань», — высказал мнение эксперт.

По его словам, в этом вопросе американские власти в том числе вспоминают опыт «холодной войны» и противостояния с СССР.

Тайвань де-факто является независимым от Китайской народной республики с 1950 года. В КНР считают остров своей территорией и в последние месяцы регулярно проводят крупные военные маневры у его берегов. США, в свою очередь, оказывают политическую и экономическую поддержку Тайваню.

Ранее российский политолог Василий Кашин объяснил нежелание КНР идти на контакт с США. По его мнению, это связано с тем, что в Китае не считают продуктивными переговоры, проходящие в форме ультиматумов и требований с американской стороны, связанных с военной активностью вокруг Тайваня.