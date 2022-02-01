Политолог: Путина на Западе считают осьминогом-инопланетянином

Политолог и обозреватель американского журнала The Nation Анатоль Ливен рассказал про разницу между настоящим президентом России Владимиром Путиным и его образом на Западе. По мнению публициста, западные политики и СМИ рисуют «мифологического» Путина, который не имеет ничего общего с российским лидером. Этому образу приписывают шовинизм, безрассудство и агрессию.

Мифологическое чудовище будоражит воспалённое воображение Запада. У него тело медведя, руки осьминога и голова сверхразумного инопланетянина. Другие его характеристики столь же противоречивы, — написал Ливен.

Политолог в своей статье отмечает: США и их партнёры говорят про то, что Путин является циничным человеком, которого интересуют собственная власть и прибыль, а на самом деле президент России во многом готов пойти на колоссальный личный риск, чтобы усилить «мощь своей державы». Ливен также указал на странную закономерность, когда год за годом Запад называет Россию обнищавшей страной, а затем использует в отношении неё эпитет «главная угроза».

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан насмешил российского президента Владимира Путина во время переговоров: он колко пошутил про вакцины и газ в Европе. Орбан заметил, что Россия уже несколько раз выручила Венгрию в сложное время. Сначала спасла тысячи людей, предоставив вакцину от COVID-19, а затем подписала долгосрочный контракт на поставку газа по выгодной цене.