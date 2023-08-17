Политолог объяснил, как Ереван использует Совбез ООН в своих целях Политолог Наумов: Пашинян пытается заработать политические очки через ООН

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается заработать политические очки и укрепить свою власть, показывая, что международное сообщество не желает помогать Еревану, заявил NEWS.ru политолог Алексей Наумов. По его словам, заседание Совбеза ООН по ситуации на Лачинском коридоре стало дипломатическим поражением Армении.

На площадке ООН зафиксировали, что Азербайджан вправе распоряжаться своей территорией по своему усмотрению, устанавливать пункты контроля и правовой режим, которые считают необходимыми. Международное сообщество показало, что не готово плясать под дудку Еревана. Ключевым моментом было выступление российского представителя, от которого, видимо, армянская сторона почему-то ждала каких-то откровений, — сказал Наумов.

По словам политолога, путь интеграции армян Карабаха в азербайджанское общество — суверенное дело Азербайджана. Он подчеркнул, что дорожную карту для этого разрабатывают специалисты Баку. При этом он обратил внимание, что привлечение наблюдателей миссии ЕС, Совет Безопасности ООН сильно отвлекает от того, чем реально надо заниматься.

16 августа в Нью-Йорке по запросу Еревана прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Лачинском коридоре. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил озабоченность текущей ситуацией в регионе. Он заявил, что около 30 тысяч детей в Карабахе страдают от недоедания в результате блокады дороги.

В свою очередь постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил, что попытки Еревана представить ситуацию в Карабахе как вопрос гуманитарного характера являются частью политической кампании. Он продемонстрировал участникам заседания кадры из соцсети, доказывающие, что жители Карабаха отмечают праздники, ходят в рестораны и делают покупки в магазинах, не испытывая никаких сложностей в гуманитарном вопросе.