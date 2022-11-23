Политолог обвинил Турцию в агрессии к России из-за поставок оружия Киеву Политолог Перенджиев: Турция совершает агрессию по отношению к России, поставляя Киеву оружие

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Турция поставляет Киеву оружие не только из коммерческих интересов — это также является агрессией против России, заявил Lenta.ru политолог Александр Перенджиев. По его словам, республика использует политику двойных стандартов. Эксперт уточнил, что Москва вряд ли станет жестко реагировать на факты поставок.

Несмотря на то что Турция занимает некое особое положение, все равно в погоне за прибылью она считает необходимым поставлять Украине ракетные комплексы. Но это не только коммерческий аспект, но и агрессия против России, — считает Перенджиев.

Политолог отметил, что российская сторона хвалит Турцию, когда ее есть за что похвалить, но никак не реагирует, когда требуются жесткие реакции. Эксперт убежден, что Россия не станет серьезно отвечать на факты поставок турецкого оружия Украине и ограничится лишь заявлением о том, что это неправильно.

Ранее стало известно, что Турция передала Украине реактивные системы залпового огня TLRG-230. Как сообщило украинское агентство УНИАН в Telegram-канале, РЗСО уже применяются в бою. Точное количество переданных пусковых установок и снарядов к ним не называется.

Кроме того, в августе на Украине приступили к строительству фабрики по производству турецких БПЛА Bayraktar. Наряду с этим в стране начали возводить исследовательский центр и центр передового производства. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что это займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.