Украинская полиция проверяет сообщения СМИ о драке жителей города Умань с евреями. Ведомство отмечает, что по приказу главы Нацполиции Игоря Клименко в Черкасскую область направлены сотрудники, чтобы выяснить причины конфликта.
Они должны установить причину и обстоятельства конфликта между местными жителями и хасидами, а также дать правовую оценку действиям местных правоохранителей, — говорится в заявлении на сайте ведомства
При этом в полиции подчёркивают, что публикации в СМИ о госпитализации пострадавших не соответствуют действительности. Представителям Нацполиции в больнице не подтвердили эти данные. Кроме того, по поводу драки в правоохранительные органы никто не обращался.
О произошедшем сообщил портал Yeshiva World News. В публикации говорилось, что группа из 30 человек с ножами и палками напала на евреев-хасидов. Инцидент произошёл возле могилы раввина Нахмана в Умани. Издание ссылалось на свидетелей произошедшего. По их словам, жестокое избиение началось после словесной перепалки между представителем местных украинцев и евреем. Причём, по словам очевидца, прибывшие полицейские не попытались помочь, а «просто стояли и смотрели, что происходит». В заметке также сообщалось о четырёх госпитализированных евреях., писал NEWS.ru.
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