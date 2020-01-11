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Группа из 30 человек с ножами и палками напала на евреев в Украине. Инцидент произошёл возле могилы раввина Нахмана в Умани.

По словам свидетелей, жестокое избиение началось после словесной перепалки между одним из местных украинцев и евреем, сообщает Yeshiva World News. По словам очевидца, прибывшие полицейские не попытались помочь, а «просто стояли и смотрели, что происходит».

В результате инцидента пострадали четыре еврея, их госпитализировали.

Ежегодно хасиды отмечают в Умани, где находится могила основателя брацлавского хасидизма, рабби Нахмана, Новый год по еврейскому календарю.

Ранее NEWS.ru писал, что здание крупнейшего еврейского учебного заведения в России — иешивы «Торат хаим» в Москве — подожгли неизвестные. Огонь уничтожил хранилище с кошерным мясом. Инцидент произошёл прямо перед началом главного праздника иудаизма Песаха, когда гости собрались на ритуальную трапезу седер.