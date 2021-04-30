Полиция применила водомёт на возобновившихся беспорядках в Париже

https://static.news.ru/photo/0f1b675c-aaa7-11eb-b39d-96000091f725_660.jpg Фото: Доминик Бутен/РИА Новости

На площади Нации в Париже возобновились беспорядки. Агрессивные молодые люди начали устраивать стычки, из-за чего полиция применила водомёт, передаёт РИА Новости.

Первомайская демонстрация началась после 14:00 по местному времени. В целом всё проходило достаточно мирно, пока некоторые демонстранты не принялись кидаться в полицейских различными предметами и петардами. Тогда правоохранители применили слезоточивый газ, и всё на какое-то время успокоилось.

Тем не менее после 18:00 по местному времени беспорядки вспыхнули с новой силой. Сначала столкновения начались между антифашистами и представителями Всеобщей конфедерации труда (CGT), полиция не вмешивалась. Позднее радикалы вновь принялись бросаться в правоохранителей камнями и петардами. В результате был применён водомёт для разгона митингующих.

Как итог — в ходе беспорядков были задержаны 34 человека. Всего в первомайских демонстрациях в Париже приняли участие 25 тысяч человек.

Ранее манифестанты на первомайской демонстрации в Париже начали бросать в полицейских петарды и фейерверки, однако силовики пока сдерживают толпу, столкновений не наблюдалось.