Полиция применила водомёт на возобновившихся беспорядках в Париже

На площади Нации в Париже возобновились беспорядки. Агрессивные молодые люди начали устраивать стычки, из-за чего полиция применила водомёт, передаёт РИА Новости.
Первомайская демонстрация началась после 14:00 по местному времени. В целом всё проходило достаточно мирно, пока некоторые демонстранты не принялись кидаться в полицейских различными предметами и петардами. Тогда правоохранители применили слезоточивый газ, и всё на какое-то время успокоилось.
Тем не менее после 18:00 по местному времени беспорядки
Как итог — в ходе беспорядков были задержаны 34 человека. Всего в первомайских демонстрациях в Париже приняли участие 25 тысяч человек.
Ранее манифестанты на первомайской демонстрации в Париже начали бросать в полицейских петарды и фейерверки, однако силовики пока сдерживают толпу, столкновений не наблюдалось.