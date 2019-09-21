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Украинские правоохранители обнаружили арсенал оружия и боеприпасов возле неработающей шахты в Луганской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что склад оружия был найден на территории вокруг заброшенной шахты в городе Приволье. Полицейские изъяли два гранатомёта, миномётную мину, гранаты, и около 1500 патронов различного калибра.

Хозяин смертоносных боеприпасов предусмотрительно накрыл их хламом, чтобы скрыть своё имущество от посторонних глаз, - сообщила Погукай.

Пресс-секретарь местной полиции также отметила, что сейчас проводится проверка и принимаются меры по установлению владельца оружия.

21 сентября в самопровозглашённой Донецкой народной республике обвинили украинских военных в нарушении режима прекращения огня. Киевские силовики выпустили по территории ДНР 139 боеприпасов, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, писал News.ru.