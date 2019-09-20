https://static.news.ru/photo/82be893a-dc42-11e9-be5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В самопровозглашённой Донецкой народной республике обвинили украинских военных в нарушении режима прекращения огня. Киевские силовики выпустили по территории ДНР 139 боеприпасов, сообщают в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

При обстрелах применялись миномёты калибром 120 и 82 мм, вооружение БТР и БМП, гранатомёты и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате атаки украинской армии на посёлок Старомихайловка на западе Донецка повреждения получили две квартиры в многоэтажном доме по улице Абакумова, 93.

21 сентября утром со стороны ВСУ было выпущено в общей сложности 25 мин калибром 120 мм по селу Ленинское на юге ДНР, приводит Донецкое агентство новостей информацию представительства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается с 2014 года, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. За время своей работы она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки в регионе не заканчиваются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведётся подготовка карты выполнения Минских соглашений с указанием точных сроков реализации. По его словам, самым первым шагом станет встреча «нормандской четвёрки». Он выразил уверенность, что на ней будет решено множество важных и сложных вопросов.

Политик отметил, что главы государств обсудят все пункты договора и «формулу Штайнмайера» (предложения экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об особом статусе Донбасса). Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе, писал News.ru.