Поезд Allegro не будет ходить между Петербургом и Хельсинки

Фото: IMAGO/Seppo Samuli/TASS

Скоростной поезд Allegro

Скоростной поезд Allegro не будет ходить между Санкт-Петербургом и Хельсинки даже несмотря на то, что снимаются ковидные ограничения на пересечение границы, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе финской железнодорожной компании VR.

В настоящее время VR не планирует возобновлять движение поездов Allegro. Снятие этих ограничений не повлияет на приостановку обслуживания Allegro, — сообщили в организации.

Правительство Финляндии 30 июня объявило о том, что снимает ограничения на въезд туристов из других государств, в том числе из России. РФ в свою очередь решила снять коронавирусные запреты на пересечение сухопутных границ с 15 июля. Это означает, что россияне вновь смогут выезжать из страны в любые государства, которые на текущий момент для них открыты. Иностранцам также открывается путь в Россию, правда, всем, кроме белорусов, все равно потребуется предъявить результаты ПЦР-тестов.

Allegro — бренд совместной услуги, которую предоставляют РЖД и финская компания VR. Быстрые поезда в Хельсинки ходили ежедневно начиная с 2010 года. Однако на фоне коронавирусной пандемии сообщение было приостановлено.

В декабре 2021 года вновь начали отправляться по два поезда Allegro в день. Но в начале марта 2022 финские власти решили, что дальше задействовать такие составы нецелесообразно. 28 марта сообщение по железной дороге на Allegro было прервано.