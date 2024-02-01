«Поджигатель войны»: сенатор нашел подходящую премию для Столтенберга Сенатор Цеков: Столтенберг заслуживает премии поджигателя войны

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг является одним из тех, кто привел Украину к конфликту с Россией, и если он и заслуживает какой-либо награды, то это должна быть награда за поджигание войны, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, выдвижение кандидатуры Столтенберга на Нобелевскую премию мира свидетельствует о том, что РФ и Запад живут в разных измерениях и ценностях.

Подобные вещи свидетельствуют, что мы живем в разных измерениях, руководим разными ценностями, понятиями справедливости и мира. Столтенберг как раз один из главных действующих лиц, кто привел Украину к этому конфликту. Поразительное решение принимают европейские страны. Самым главным символом глупости и беспринципности является эта премия мира. Зачастую ей награждают тех личностей, которые являются поджигателями войны, — отметил Цеков.

Кандидатуру Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира предложил заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа. По его словам, генсек НАТО сделал для демократии больше всех в Европе и мире за последний год.

Ранее стало известно, что на Нобелевскую премию мира выдвинули и экс-президента США Дональда Трампа. Член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни уверена, что политик предпринял «беспрецедентные» усилия для подписания «Авраамовых соглашений», послуживших основой для нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств.