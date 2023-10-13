Подруга Овсянниковой опровергла сообщение о ее отравлении

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Сообщения об отравлении бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой не соответствуют действительности, рассказала Telegram-каналу SOTA (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ее подруга по имени Кристина. По словам женщины, которая сбежала вместе с экс-журналисткой из России, та действительно обращалась к врачам, однако откуда это стало известно западным СМИ, они не понимают.

Кристина уточнила, что весь тот день они провели вместе и не видели никакого порошка на дверных ручках. Овсянниковой действительно стало плохо, и она обратилась к врачам за помощью. При этом ни о каком отравлении не заявляла и слов о том, что это могли сделать русские, не говорила.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что во Франции начали расследование из-за возможного отравления Овсянниковой. По данным издания, 12 октября она обнаружила у своей входной двери неизвестный порошок и пожаловалась на недомогание. Отмечается, что женщина уверена, что это именно отравление. На основании этой жалобы прокуратура Парижа якобы начала расследование, взяты пробы из квартиры, где она проживает.

В России Овсянникова признана виновной в распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах России. Ее заочно приговорили к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Она скрывается за рубежом и находится в международном розыске.