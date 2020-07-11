Подросток погиб при нападении акулы в Австралии

https://static.news.ru/photo/484c8560-c349-11ea-8fad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Stafford-Deitsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подросток-сёрфингист погиб в результате нападения акулы у побережья Австралии. Инцидент произошёл неподалёку от города Графтон штата Новый Южный Уэльс.

Свидетели сообщили полиции, что на подростка напала акула, когда он занимался сёрфингом у пляжа Вули, рядом с Графтоном, — цитирует РИА Новости сообщение полиции.

Уточняется, что подростка доставили на берег, оказали ему первую помощь, однако он скончался на месте. Власти приняли решение закрыть близлежащие пляжи.

Как писал NEWS.ru, аналогичный случай произошёл 4 июля у побережья австралийского острова Фрейзер неподалёку от мыса Индиан-Хед. По данным полиции штата Квинсленд, акула напала на мужчину и нанесла ему серьёзные раны. Прибывшие на место происшествия спасатели оказали ему первую помощь, однако в итоге так и не смогли спасти.

Ранее в июне нападению подвергся сёрфингист в штате Новый Южный Уэльс. Очевидцам удалось отбить мужчину у трёхметровой хищницы и доставить его на берег, однако тот умер от полученных ран.