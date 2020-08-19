Подозреваемый в шпионаже на РФ норвежец был связан с нефтегазовой сферой

https://static.news.ru/photo/52907e4a-e22b-11ea-bc2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Арестованный в Осло по подозрения в шпионаже в пользу России гражданин Норвегии работал в компании DNV GL, занимающейся сертификацией в области нефти и газа. Ранее эта фирма выдавала сертификаты в том числе по проекту газопровода «Северный поток».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро. Харшарн Сингх Татгар был задержан в субботу, 15 августа, после, как сообщается, очередной встречи с сотрудником посольства РФ в одном из ресторанов в Осло. Мужчину заключили под стражу на месяц по решению суда. По данным газеты Dagbladet , норвежская Полицейская служба безопасности (PST) располагала сведениями о вербовке арестованного ещё в 2018 году.

Татгару 50 лет, он родом из Индии, но является гражданином Норвегии с тех пор, как в 1997 году получил докторскую степень в области технологий вторичной переработки и материалов в NTNU. С мая 2012 года Татгар работал в нефтегазовом департаменте DNV GL (ранее Det Norske Veritas).

Сфера деятельности Татгара — это 3D-печать, которая находит применение в нефтегазовой сфере. В течение последнего года он был менеджером проекта и имел обширные контакты с клиентами, но никогда не имел допуска к секретной информацией. Однако он обладал конфиденциальной информацией, объяснил пресс-секретарь компании Пер Вигго Ричардсен, которая включает в себя данные о технологиях и текущих проектах, сообщает норвежская телекомпания NRK

Ранее Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение выслать российского дипломата, который, как считают спецслужбы королевства, встречался с Татгаром. МИД страны при этом решил не публиковать имя депортируемого, но заявляет, что он работал в торговом отделе посольства России. Этот сотрудник объявлен «персоной нон грата», писал NEWS.ru.