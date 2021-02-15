Под ледником Антарктиды обнаружили странных существ

https://static.news.ru/photo/4a822590-6f71-11eb-bcc1-96000091f725_660.jpg Фото: Dr Huw Griffiths/British Antarctic Survey

Британские учёные обнаружили под шельфовым ледником в Антарктиде необычных живых существ, похожих на губки. Ранее считалось, что на антарктическом побережье отсутствуют прикреплённые бентосные формы жизни.

Во время поискового бурения на шельфовом леднике Фильхнера исследователи из Британской антарктической службы пробурили всего восемь скважин на площади размером с теннисный корт. Учёные опустили на тросе камеру и увидели, что на дне одной из них присутствуют необычные неподвижные животные, которые ранее были неизвестны науке.

Стоит заметить, что изначально исследователи полагали, что на дне моря под Антарктидой ничего нет. Тем не менее, теперь стало известно, что их предположения оказались ошибочными.

Это открытие — одна из тех счастливых случайностей, которые заставляют идеи повернуться в другом направлении. Оно показывает нам, что морская жизнь Антарктики невероятная и удивительная, приспособленная к существованию в «замороженном» мире, — рассказал ведущий автор исследования доктор Хью Гриффитс.

Специалист отметил, что пока результаты исследования дают больше вопросов, чем ответов. К примеру, чем питаются такие животные, и как они вообще выживают. Тем не менее, на сегодняшний день у учёных нет способов детально изучить этих существ. В связи с этим они настаивают на создании новых инновационных методов для научных работ. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Ранее NEWS.ru писал, что команда аргентинских палеонтологов обнаружила новый вид древних рептилий, ринхозавров, живших в эпоху динозавров 230 млн лет назад. По словам учёных, рептилия Elorhynchus carrolli была травоядной, в её челюсти было несколько рядов зубов, а на морде располагался костный отросток, похожий на клюв. Туловище животного напоминало по строению современных пресмыкающихся.