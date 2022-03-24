Почему российские олигархи ищут защиты у Эрдогана

Западные страны опасаются, что Турция станет безопасной гаванью для капитала состоятельных россиян, попавших под санкции после начала спецоперации на Украине. Соответствующие подозрения пока звучат на неофициальном уровне, однако сообщения о швартовке двух суперъяхт Романа Абрамовича на юго-западе республики и облетевший соцсети снимок с человеком, похожим на Анатолия Чубайса, у банкомата в Стамбуле не оставляют сомнений, что тема получит развитие.

Об опасениях европейских официальных лиц, что Турция может оказаться в центре усилий российской деловой элиты по сокрытию капитала или обходу западных санкций, сообщили источники Financial Times.

Мы внимательно следим за этим, — цитирует издание одного из дипломатов ЕС.

Один из собеседников Financial Times выразил обеспокоенность тем, что тесное тактическое партнёрство между Москвой и Анкарой, а также членство последней в Таможенном союзе ЕС могут сделать «очень заманчивым» для некоторых европейских компаний вариант с уклонением от общего рестриктивного режима за счёт юридически аффилированных дочерних компаний в Турции. Такое развитие событий может повлечь давление на президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Не исключено, что беспокойства ЕС добавляет и растущее число сообщений о появлении российских миллиардеров в Турции. За последние дни яхты Eclipse и My Solaris, собственником которых считают Абрамовича, бросили якорь в Мармарисе и Бодруме. Градуса общей атмосфере добавил и появившийся снимок, на котором похожий на Чубайса человек стоит у одного из стамбульских банкоматов.

Яхта My Solaris Carl Groll/Global Look Press

Бывший турецкий дипломат Селим Кунеральп призвал руководство своей страны с осторожностью подходить к приёму состоятельных россиян, потому что «эти суперъяхты могут стать головной болью для правительства».

Помощь «уклонистам»

У США не раз возникали претензии к тому, как Турция соблюдает санкции, имеющие экстерриториальный характер. В 2016 году в одном из американских аэропортов произошло громкое задержание торговца золотом ирано-турецкого происхождения Резы Зарраба, которого обвинили в разработке многоканальных схем по обходу западных санкций против Тегерана. Следствие сочло, что Зарраб помогал Ирану продавать нефть по всему миру, проводя транзакции без участия тяжеловесов глобальной банковской системы. Согласно подозрениям, задействовав возможности турецкого Halkbank, предприниматель сформировал целую сеть связанных с Ираном нефтяных фондов, зарегистрированных на подставные компании.

Схема была настолько сложна, что в ней оказалась задействована финансовая система США.

В американских финучреждениях через корреспондентские счета обслужили почти миллиард долларов доходов от иранской нефти, — сетовал в 2019 году тогдашний глава сенатского комитета по финансам Рон Уайден, изучавший дело.

По громкому досье проходили бывший министр экономики Турции Зафер Чаглаян, бывший глава банка Halkbank Сулейман Аслан и бывший заместитель исполнительного директора этой структуры Мехмет Хакан Атилла.

Эксперты называли задумку Зарраба «крупнейшей схемой уклонения от санкций в новейшей истории». Нужно ли говорить, какие это вопросы вызвало к деловой и политической элите Турции, которая, как считали тогда на Западе, была заинтересована в увеличении падающих показателей экспорта за счёт функционирования подобного механизма.

Arne Dedert/dpa/Global Look Press

История этого расследования так и осталась полумистической, потому что Зарраб, по слухам , пошёл на сделку со следствием и живёт в США на свободе.

Мягкий контроль

В октябре прошлого года Турция была внесена в серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Структура заявила, что строительный и банковский секторы республики вызывают особую обеспокоенность.

Добавление Турции в серый список обостряет её связи с иностранными банками и инвесторами. Другим странам, желающим заключать сделки и вести бизнес с Турцией или любой другой страной из серого списка, возможно, потребуется провести гораздо более тщательную проверку и рассмотреть риски, — говорилось в заявлении организации.

В разговоре с Al-Monitor экономист Бахадир Озгюр заметил , что в Турции существенно ниже уровень финансового контроля, чем в других странах. По его словам, многие учреждения, которые должны выполнять надзорные функции, возглавляют, как правило, политические назначенцы. В связи с этим соответствующие механизмы — Агентство банковского регулирования и надзора и Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) — работают в довольно мягком режиме, считает аналитик.

Пока что США не объявили о вторичных санкциях, которые могут затронуть третьи страны, взаимодействующие с российскими фигурантами стоп-листов, в связи с чем Турция имеет полное право относиться спокойно к притоку российского капитала. Однако это не означает, что такие санкции не будут введены в будущем, а это создаст новый повод для спора между Анкарой и западными столицами.