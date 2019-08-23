Глава ультраправой французской партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен назвала «абсурдными» аргументы против участия России в G8. Это не первое пророссийское высказывание Ле Пен, за которой прочно закрепилась репутация «агента Кремля». Её обвиняют в том, что подобные заявления напрямую спонсируются из Москвы. Но насколько большой вес голос её партии имеет во Франции?

На 24 августа намечено открытие саммита G7, который в этом году опять пройдёт без России. Слухи о том, что Франция и США готовы пригласить нашу страну к участию в следующем саммите быстро были развеяны. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Москва сможет вернуться в «большую восьмёрку» в случае прогресса на украинском направлении, а в Вашингтоне уточнили, что сначала надо понять, хочет ли этого сама Россия.

Выступая против возвращения России в новый G8, ЕС воспроизводит абсурдную пародию на холодную войну, — написала Марин Ле Пен в Twitter. — Эта антироссийская идеология не только устарела, но и совершенно контрпродуктивна для интересов европейских стран.

Это заявление стало очередным в длинной цепочке пророссийских высказываний Марин Ле Пен.

Россия — это не СССР, это великая страна — большая и современная, — гласит другой её пост в Twitter, сделанный в 2018 году.

В июне этого года она посетовала, что российских представителей не пригласили на торжества по случаю 75-летней годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

Мы должны разделять историю и политику, — заявила глава французских ультраправых в эфире BFMTV. — Нельзя игнорировать тот факт, что Россия заплатила высокую цену в этой войне.

Перед первым туром французских президентских выборов 2017 года Ле Пен побывала в Госдуме и встретилась с Владимиром Путиным. Хотя этот шаг аналитики расценивали как спорный, это не помешало ей выйти во второй тур.

Michael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Многие во Франции объясняют необычайное внимание к России со стороны Ле Пен тем, что её партия получала финансирование от российских банков. Сайт Mediapart подсчитал, что в общей сложности «Национальное объединение» получило €11 млн кредитов из России. Марин Ле Пен отвечает на это, что все французские банки отказались выдавать кредиты ультраправым, а те российские финансовые организации, у которых они одалживали, не были связаны с государством.

Руководитель франко-российского Аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен в комментарии News.ru подчеркнул, что России поддержка со стороны французских ультраправых скорее вредит.

Заявление Ле Пен, безусловно, важное, хотя и вполне ожидаемое. Но франко-российские отношения в последние два-три года страдают от того, что они в глазах многих в Париже отождествляются с крайне правыми. Нашим отношениям пошло бы на пользу, если бы официальная Москва придерживалась равноудалённости от всех политических сил Франции. Арно Дюбьен руководитель франко-российского Аналитического центра «Обсерво»

Арно Дюбьен подчеркнул, что политический вес Марин Ле Пен внутри Франции почти не изменился с момента президентских выборов 2017 года, когда ей удалось выйти во второй тур и набрать 33% голосов. Хотя с тех пор её рейтинг перевалил за 40%, а Макрон оказался ослаблен протестами «жёлтых жилетов», по словам аналитика, видеть Марин Ле Пен президентом хотят ещё меньше, чем непопулярного Макрона.

Главная мотивация Лен Пен — сам факт высказывания на международные темы, чтобы показать, что она находится на таком же уровне, как Макрон, и, как солидный кандидат, имеет свою точку зрения на все мировые проблемы, — добавил Арно Дюбьен.

Потерпев поражение во втором туре президентских выборов 2017 года, Ле Пен не сдалась и начала готовиться к следующей схватке. Реформация и смена названия партии с «Национального фронта» на «Национальное объединение» прошлым летом призваны были завоевать более широкий круг избирателей. Французские ультраправые постепенно отошли от идеи выхода из Евросоюза — неудачный пример Брексита, повергнувшего политическую систему Британии в кризис, показал, что это плохая идея.

«Национальный фронт» набрал на парламентских выборах, последовавших за президентскими, всего 13%, зато Марин Ле Пен после них, наконец, стала депутатом Национальной ассамблеи. На выборах в Европарламент в мае 2019 году обновлённая партия взяла реванш и снова заняла первое место во Франции, хотя результат оказался чуть хуже, чем в 2014 году — 23,3%.

Марин Ле Пен в отличие от своего отца, популиста и антисемита Жан-Мари Ле Пена, всерьёз стремится в президентское кресло, но страдает от своей репутации «нерукопожатной» персоны. Поддержка со стороны России, очевидно, нужна ей самой, а вот идут ли её комплименты на пользу Москве — большой вопрос.