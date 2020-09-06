Племянница Бен Ладена: только Трамп не допустит повторения 11 сентября

https://static.news.ru/photo/358c8f60-f026-11ea-be5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Только действующий президент США Дональд Трамп сможет не допустить повторения террористического акта, подобного тому, что произошёл в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Такое заявление в своём первом интервью сделала племянница ликвидированного боевика Усамы бен Ладена Нур бен Ладен.

Она рассказала, что уже давно проживает в Швейцарии. Однако племянница одного из самых известных террористов ещё с 2015 года поддерживает Дональда Трампа. По её словам, действующий руководитель Белого дома важен не только для Америки, но и для всей западной цивилизации.

Нур бен Ладен напомнила, что за последние 19 лет в Европе произошло огромное количество террористических актов. Эти события потрясли всех до глубины души. Радикальный ислам в это время проник в западное общество.

Трамп показал, что он защищает Америку и всех нас от распространяющихся внешних угроз. Он уничтожает террористов в их зачатке и до того, как у них появится шанс нанести удар, — цитирует племянницу бен Ладена New York Post.

Как ранее передавал NEWS.ru, в сентябре 2019 года Дональд Трамп сообщил, что сын основателя террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена — Хамза — уничтожен.