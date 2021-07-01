Пхукет открылся для привитых от коронавируса туристов

Власти острова Пхукет официально открыли его для туристов и граждан Таиланда, вакцинированных от коронавируса. Он стал первой территорией королевства, где иностранцам не нужно находиться на карантине, сообщает «Королевская газета».

Тем не менее для отдыхающих существует одно ограничение: если турист планирует уехать в другие провинции страны, то он должен быть на острове не менее 14 дней. У путешественника должен быть на руках обратный авиабилет, если он приехал на отдых меньше чем на две недели.

Также иностранцы и граждане Таиланда обязаны сдать три теста на коронавирусную инфекцию. Их необходимо заранее оплатить. Пока не придут результаты первого теста, приехавшие на Пхукет должны находиться в гостиничном номере.

Всего в Таиланде за прошедшие сутки коронавирусом заразились 5,5 тысячи человек. Семь из них зарегистрированы на Пхукете. За последние 24 часа болезнь не смогли победить 57 человек. Власти предупредили, что остров вновь закроется для туристов, если число инфицированных на нём достигнет 90 человек.

Общее число заразившихся в королевстве составило 264,8 тысячи человек, излечились более 210 тысяч, а умерли 2 тысячи пациентов.

Ранее власти Турции назвали условия для прибытия российских туристов. В страну будут пускать привившихся любой российской вакциной граждан РФ без ПЦР-теста. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что страна обеспечит безопасность россиян.