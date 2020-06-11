Петербургские полицейские поддержали коллег из Нью-Йорка письмом

https://static.news.ru/photo/a6cf0cb2-ac23-11ea-9620-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профсоюз сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленобласти направил официальное письмо со словами поддержки в общественный центр департамента полиции Нью-Йорка.

Как сообщил председатель профсоюза Юрий Корчак порталу «Невские новости», решение было принято после того, как председатель профсоюзов полицейских города Нью-Йорка выступил с эмоциональной речью о том, что полицейских не поддерживают, принижают, поливают их грязью.

По ментальности нам эти люди близки и профессиональная этика обязывает нас поддержать их, — сообщил в этой связи Корчак.

Он добавил, что петербургские полицейские направили слова поддержки в общественный центр департамента полиции Нью-Йорка, на их почту и на официальную страницу в Инстаграм.

Многие города США охвачены массовыми протестами против расизма. Поводом для них послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая. Он умер от удушья, когда его задержали полицейские.

Акции протеста сопровождаются погромами, стрельбой и стычками с силовиками. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек.

Как писал NEWS.ru, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти города проведут реформу полиции. В частности, часть средств, запланированных на финансирование правоохранительных органов, будет переведена на молодёжные программы