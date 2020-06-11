Петербургские полицейские поддержали коллег из Нью-Йорка письмом

Профсоюз сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленобласти направил официальное письмо со словами поддержки в общественный центр департамента полиции Нью-Йорка.
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По ментальности нам эти люди близки и профессиональная этика обязывает нас поддержать их, — сообщил в этой связи Корчак.
Он добавил, что петербургские полицейские направили слова поддержки в общественный центр департамента полиции Нью-Йорка, на их почту и на официальную страницу в Инстаграм.
Многие города США охвачены массовыми протестами против расизма. Поводом для них послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая. Он умер от удушья, когда его задержали полицейские.
Акции протеста сопровождаются погромами, стрельбой и стычками с силовиками. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек.
Как писал NEWS.ru, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти города проведут реформу полиции. В частности, часть средств, запланированных на финансирование правоохранительных органов, будет переведена на молодёжные программы
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