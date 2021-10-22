Песков заявил, что Россия не может помешать Украине вступить в НАТО

Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО, однако минимизировать последствия таких шагов возможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано всё, что необходимо, — сказал Песков.

Самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze прошли в Чёрном море в конце июня. В них приняли участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них украинские. Также к учениям привлечены десятки кораблей, самолётов и спецназ.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя учения Североатлантического альянса в Чёрном море, заявила, что НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ.

Ранее сообщалось, что большая часть кораблей — участников международных учений НАТО Sea Breeze останется в Чёрном море ещё на некоторое время для участия в аналогичных мероприятиях в Болгарии.