Песков заявил, что Путин не планировал деловых встреч с замом генсека ООН

В графике президента России Владимира Путина не предполагается встреч с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он дополнил, что визит Гриффитса пройдёт по «линии министерства иностранных дел». Об этом сообщает РИА Новости.

Нет, у президента нет в планах. По линии министерства иностранных дел, — заявил Песков.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что его заместитель Мартин Гриффитс посетит 3 апреля Москву для обсуждения гуманитарной ситуации на Украине. По его словам, дипломат после встречи с российской стороной отправится в Киев. Генсек организации отметил, что ООН не оставляет попыток остановить происходящее на Украине.

Заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак, в свою очередь, ответил на претензии Минобороны России по поводу ненадлежащего использования на Украине машин организации. Он уточнил, что единственный инцидент с автомобилем ООН был связан с его транспортировкой к месту стоянки.

Новый председатель Европейского парламента Роберта Метсола ранее пообещала, что Украина станет кандидатом в ЕС «официально и быстро». Европейский политик при этом отметила, что Европарламент поможет Украине в восстановлении разрушенных объектов и окажет поддержку беженцам. Она также пообещала продолжить предоставление финансовой, гуманитарной, а также военной помощи Киеву.