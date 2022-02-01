Песков рассказал о сроках ответа России по гарантиям безопасности

В Кремле пока нет понимания, когда Россия ответит США по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что решение по данному вопросу будет принято президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Пока основного ответа РФ по главной теме передано не было. Пока этот ответ готовится, — сказал Песков.

При этом он допустил, что на пресс-конференции после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном Путин озвучит своё мнение по поводу ответа США по гарантиям безопасности.

Когда президент посчитает необходимым. Сегодня будут вопросы журналистов. Было бы странно, если они оставят без внимания эту тему. Можно предположить, что так или иначе будет тема, — сказал Песков.

Ранее заместитель МИД РФ Александр Грушко заявил, что информация о том, что Россия передала США письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, отправленные Вашингтоном, не соответствует действительности.

В начале января Россия проводила переговоры по гарантиям безопасности с США, НАТО и Евросоюзом. Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который МИД России опубликовал 17 декабря 2021 года: Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами.