Песков: Путин во вторник проведёт телефонный разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин проведёт во вторник телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Один точно запланирован телефонный разговор, это будет вечер, после 18.00 будем давать информацию, — сказал Песков.

О намерении Макрона 29 марта провести телефонный разговор с российским коллегой ранее заявила глава МИД Франции Анн-Клэр Лежандр. Она отметила, что в рамках беседы Макрон намерен обсудить с Путиным эвакуацию людей из Мариуполя, а главной целью французского президента, по её словам, является добиться прекращения огня и обеспечить свободное перемещение населения, а также свободный доступ для гуманитарной помощи.

Ранее 12 марта Путин провёл телефонный разговор с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе общения лидер РФ рассказал о гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса. В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин призвал Макрона и Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы преступные действия украинских националистов были прекращены.