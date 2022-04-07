Песков назвал постыдным решение Латвии объявить 9 мая Днём скорби

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал постыдным решение сейма Латвии объявить 9 мая Днём памяти погибших на Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, латвийцы всё равно будут помнить, с чем связана эта дата, несмотря на решение властей.

Хочется верить, что те латвийцы, которые помнят историю, дорожат ей, хранят гордость этой историей, будут хранить это в своём сердце, несмотря на абсолютно постыдные решения своих властей, — сказал он.

Поводом для этого заявления стал утверждённый сеймом Латвии законопроект, согласно которому 9 мая станет Днём памяти погибших на Украине. Этот день станет траурным, в связи с чем будет запрещено проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия. Также 8 и 9 мая на территории всей страны будут запрещены салюты.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что правительство Латвии вышлет 13 российских дипломатов и закроет консульства России в Даугавпилсе и Лиепае. До этого Латвия лишь «понижала уровень» дипломатических отношений с РФ на фоне ситуации в украинском городе Буче.

Сообщалось, что литовское правительство намерено сократить состав дипломатов, отозвав своего посла и в свою очередь предложив российскому послу покинуть Литву. Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде. Об этих решениях Литва уведомила своих партнёров по Евросоюзу и НАТО и призвала их поступить аналогичным образом.