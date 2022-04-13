Песков: если бы к Медведчуку прислушались, спецоперации не было бы

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков описал альтернативный сценарий развития ситуации на Украине без начала спецоперации. По его словам, которые передаёт РИА Новости, если бы к идеям главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука прислушались, всего этого можно было избежать.

Представитель Кремля отметил, что политик всегда выступал против войны и против расширения конфликта в Донбассе, однако к его идеям вовремя не прислушались. Песков добавил, что Медведчук являлся сторонником выстраивания взаимовыгодных, партнёрских отношений Киева с Москвой.

Если бы в своё время эти его идеи, идеи его партии учитывались и легли бы в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы, — заключил Песков.

Он также заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому иностранных политиков, которые всегда выступают за свободу слова и против преследования людей по политическим взглядам. По словам Пескова, Медведчук не является гражданином России и не имеет отношения к спецоперации на Украине. Ему неизвестно, хочет ли политик, чтобы Россия участвовала в его освобождении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военных, попавших в плен. Однако его предложение раскритиковали в украинском Министерстве внутренних дел, и советник главы ведомства Вадим Денисенко предложил свой план действий: сначала из парламентария «выбить» показания и осудить, а затем уже обменивать.