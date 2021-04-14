Первый вице-премьер Чехии предложил провести саммит РФ — США в Праге

https://static.news.ru/photo/014c24a6-9d21-11eb-ba97-96000091f725_660.jpg Ян Гамачек Фото: CTK PHOTO/Roman Vondrous/Global Look Press

В Чехии предложили провести саммит РФ — США в Праге. Об этом заявил первый вице-премьер страны Ян Гамачек.

Я отреагировал на сообщение президента Байдена, который предложил провести личную встречу с президентом Путиным на территории третьей страны. Поручил нашим послам в Вашингтоне и Москве, чтобы предложили в качестве возможного места для встречи Прагу, которая уже проводила саммит Обама — Медведев, — написал Гамачек на своей странице в Twitter.

Zareagoval jsem na oznamÃ©nÃ­ prez. Bidena, kterÃ½ vyzval k osobnÃ­ schÅ¯zce s prez. Putinem na ÃºzemÃ­ tÅetÃ­ho stÃ¡tu. PovÄÅil jsem naÅ¡e velvyslance ve Washingtonu a MoskvÄ, aby nabÃ­dli jako moÅ¾nÃ© mÃ­sto setkÃ¡nÃ­ Prahu a navÃ¡zali tÃ­m na summit Obama-MedvÄdÄv. VÅ¡e je ale na zaÄatku. — Jan HamÃ¡Äek (@jhamacek) April 14, 2021

13 апреля президент США Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. В ходе разговора глава Белого дома предложил в ближайшие месяцы провести саммит на нейтральной территории. По мысли Байдена, в ходе этого мероприятия стороны смогут обсудить полный спектр вопросов отношений между странами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что во внешнеполитическом ведомстве лишь отчасти занимаются подготовкой встречи двух лидеров. Она пояснила, что это компетенция администрации президента, дипломаты работают над своей частью организации этих переговоров.

Как писал NEWS.ru, Австрия готова предоставить свою площадку для переговоров Путина и Байдена, если стороны захотят провести встречу на её территории. Об этом заявили в австрийском МИД.