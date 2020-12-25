Первый случай британского штамма COVID-19 подтверждён во Франции

https://static.news.ru/photo/e10bd544-4710-11eb-ad98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/Global Look Press

Минздрав Франции официально подтвердил первый в республике случай заболевания новым штаммом коронавируса, мутировавшим в Великобритании и более заразным, чем обычный COVID-19.

Новый штамм-мутант был выявлен у пациента, который 19 декабря приехал во Францию из Великобритании, где постоянно проживает. Мужчину оперативно изолировали, он чувствует себя хорошо, сообщает ТАСС.

Органы здравоохранения приступили к отслеживанию контактов с медицинскими работниками, которые заботились о пациенте, к поиску его контактных лиц, находящихся в группе риска, чтобы изолировать их, — сообщил Минздрав Франции.

Как сообщал NEWS.ru, первый случай заражения новым штаммом коронавируса, прибывшим из Великобритании, был зафиксирован в Ирландии.

С 25 декабря прибывшие в Россию лица из Великобритании обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 суток, следует из постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой.