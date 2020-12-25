Россия ввела обязательный режим самоизоляции для прибывших из Британии

https://static.news.ru/photo/e2624eae-46b2-11eb-afc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grant Falvey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прибывшие в Россию лица из Великобритании обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 суток, следует из постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Лицам, прибывшим из Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия, — приводит РИА Новости выдержку из документа.

Постановление вступает в силу с 26 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений.

В связи с обнаружением нового штамма COVID-19 многие страны, в том числе и Россия, в конце декабря временно ограничили авиасообщение с Великобританией.