Первые туристы с Украины прибыли в Египет после пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/fafdbf48-bc7e-11ea-9b35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Bail/imageBROKER.com/Global Look Press

Туристы с Украины стали первыми прибывшими в Египет иностранными гражданами в рамках возобновления международного туризма после трёхмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Так, 166 гостей 1 июля прибыли в аэропорт Хургады с Украины, рассказал губернатор провинции Красное море Амр Ханафи. По его словам, с момента приземления и до прибытия в отели туристы находились в полной безопасности, сообщает Arab News.

В частности, у пассажиров измерили температуру в зале прилёта. Там же разместили информационные наклейки, напоминающие о необходимости соблюдения социальной дистанции в два метра. Что касается дезинфекции багажа в аэропорту Хургады, данный процесс занимает всего 25 минут, отметил Ханафи.

Следующий рейс, из Швейцарии, должен прибыть уже сегодня, 2 июля. В последующие дни также ожидаются самолёты из разных стран, уточнил глава Управления по развитию туризма Египта Ахмед Юсеф.

Кроме того, накануне, 1 июля, в Каир прибыли 38 международных рейсов из Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Всего в мире коронавирусом заразились более 10,6 млн человек, свыше 516 тысяч умерли, более 5,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте — США (2 686 480 человек), на втором — Бразилия (1 448 753). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев). Население королевства в Океании составляет чуть более 7 млн человек.

На 2 июля в России 661 165 случаев коронавирусной инфекции (+6760 за последние сутки), 428 978 выздоровели (+6047 за последние сутки). Умерли 9683 человека (+147 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 222 871 (+662 за последние сутки) заболевший, 153 248 выздоровели (+1055 за последние сутки), 3870 умерли (+39 за последние сутки).

В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Дагестан, Воронежская область. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России — в НАО (107). При этом 39 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Кубы объявили об открытии границ для международного туризма с 1 июля. Данное решение принято в рамках первого этапа восстановления, объявленного 17 июня. Сегодня 14 из 15 провинций Кубы занимаются восстановлением своих территорий. Исключением стала Гавана — там продолжают регистрировать случаи заражения COVID-19. Известно, что международные туристы смогут поселиться в отелях в Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария.