Первая собака умерла от коронавируса в США

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Овчарка по имени Бадди из США стала первой в мире собакой, которая умерла от заражения COVID-19. Недомогание у своего питомца владельцы Бадди заметили, когда ей стало трудно дышать.

Обращение за помощью к ветеринару не помогло, он не смог определить, что не так с организмом животного. Пришлось показывать собаку другому специалисту. Тот провёл несколько анализов, на основании которых заявил, что у Бадди коронавирус. Победить инфекцию овчарка не смогла, сообщает МедикФорум.

Ранее NEWS.ru сообщал, что будущие лекарства и вакцины от COVID-19 лучше всего тестировать на кошках. Именно эти животные оказались восприимчивы к коронавирусу. Такого мнения придерживаются российские вирусологи. Так, сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов считает, что кошки восприимчивы к патогену в плане выработки антител.