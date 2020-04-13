Кошки названы «идеальным» объектом для тестирования вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6a52157c-7d1b-11ea-804b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будущие лекарства и вакцины от COVID-19 лучше всего будет протестировать на кошках. Именно эти животные оказались восприимчивы к коронавирусу.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на российских вирусологов.

Так, сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов считает, что кошки восприимчивы к патогену в плане выработки антител. Именно поэтому их надо рассматривать как потенциальный объект для доклинических испытаний.

У кошек, по всей видимости, на поверхности клетки есть рецепторы — белки, которые отвечают за проникновение вируса. Конечно, изначально они нужны для других целей, но срабатывают именно так. И эти белки, по всей видимости, наиболее близки по строению человеческим, — заявил руководитель научно-образовательного отдела лаборатории VetUnion в Москве Сергей Коняев.

Он добавил, что организм кошек вырабатывает антитела в ответ на проникновение вируса в клетки животных. Коняев при этом отмечает, что говорят о замеченной восприимчивости к коронавирусу у кошек лишь потому, что не исследовались все животные.

В мире пока не подтверждено ни одного случая передачи COVID-19 от кошек человеку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что японские врачи объявили: они нашли средство, которое способно блокировать размножение коронавируса COVID-19. Они подчеркнули, что это не новое средство, а выводы их предварительные. Речь идёт о нелфинавире, который применяют против вируса иммунодефицита человека. Также в сочетании с другими антиретровирусными препаратами нелфинавир помогает при лечении ВИЧ.