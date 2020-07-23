Переговорщик из США оценил действия Зеленского при захвате в Луцке

https://static.news.ru/photo/f740db08-cd7a-11ea-8b1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: npu.gov.ua

В эпизоде, когда президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования захватчика автобуса в Луцке, сработало правило «никогда не говори никогда». Дело в том, что до ведения переговоров с террористами недопустимо прямое участие руководителей. Об этом сообщил бывший переговорщик полиции Нью-Йорка Джек Камбриа.

По его словам, во время такой операции переговорщики не должны командовать, а командирам нельзя участвовать в переговорах. Когда руководитель начинает говорить, у переговорщика не остаётся возможности потянуть время, донося информацию до командования. Отсутствие такого шанса не позволяет снизить уровень эмоционального накала.

Однако, как отметил американец, есть правило: «никогда не говори никогда».

В этом случае захвативший заложников не выглядел, как террорист с грандиозными требованиями, такими как освобождение политзаключённых, а это было требование посмотреть кино. Очевидно, что у него были какие-то психические проблемы. Так что в этой ситуации всё сработало, и невинные заложники не были ранены, что и есть конечная цель переговорщика об освобождении, — цитирует Камбриа РИА Новости.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Захватчик требовал, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами.

Президенту Владимиру Зеленскому он выдвигал отдельное требование. Террорист хотел, чтобы глава государства записал видео с призывом посмотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о проблеме жестокого обращения с животными. Зеленский его требование выполнил и выложил ролик на своей странице в Facebook. Позже автобус взяли штурмом, а президент удалил пост.

Как ранее передавал NEWS.ru, Зеленский всё сделал правильно, выполнив требования террориста Максима Плохого, захватившего автобус с людьми в Луцке. С таким заявлением выступил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.