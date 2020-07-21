Пентагон вновь подтвердил отсутствие свидетельств о выплатах РФ талибам

https://static.news.ru/photo/b4f02f78-cb87-11ea-a40b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свидетельств существования некого сговора Москвы и «Талибана» (движение запрещено в РФ) по выплате боевикам за нападения на представителей коалиции в Афганистане Минобороны США не обнаружило.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

Мы не нашли никаких подтверждающих свидетельств того, что есть какая-то программа вознаграждения, — цитирует его агентство.

Хоффман добавил, что, следовательно, нет подтверждения фактов гибели американских военнослужащих в результате таких нападений. Но ведомство будет и дальше «изучать любую информацию по этой теме», заверил он журналистов на брифинге, посвящённом этой теме.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Следом за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

В свою очередь участники радикального движения «Талибан» опровергли заявления о получении денег от военной разведки России за нападения на бойцов США в Афганистане.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане.