Пентагон вновь подтвердил отсутствие свидетельств о выплатах РФ талибам

Свидетельств существования некого сговора Москвы и «Талибана» (движение запрещено в РФ) по выплате боевикам за нападения на представителей коалиции в Афганистане Минобороны США не обнаружило.
Об этом
Мы не нашли никаких подтверждающих свидетельств того, что есть какая-то программа вознаграждения, — цитирует его агентство.
Хоффман добавил, что, следовательно, нет подтверждения фактов гибели американских военнослужащих в результате таких нападений. Но ведомство будет и дальше «изучать любую информацию по этой теме», заверил он журналистов на брифинге, посвящённом этой теме.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.
Следом за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.
В свою очередь участники радикального движения «Талибан» опровергли заявления о получении денег от военной разведки России за нападения на бойцов США в Афганистане.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане.
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