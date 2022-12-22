Пентагон: предупреждения Москвы не удержат США от передачи Украине оружия

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Предостережения Москвы не смогут заставить США удержаться от поставок вооружений Киеву, которые Вашингтон считает необходимыми, передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Собеседник агентства отметил, что США продолжат поддерживать Украину. Отмечается, что речь идет о поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставку которых Белый дом ранее подтвердил.

Мы будем продолжать поддерживать украинцев тем, что им нужно, и когда нужно, невзирая на риторику, — сказал представитель оборонного ведомства США.

Он при это назвал «угрожающими» комментарии российских официальных лиц, но отметил, что в Пентагоне к ним уже привыкли.

Поставки Соединенными Штатами зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину создадут новую фазу военного конфликта, ранее заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, передача ЗРК вовлечет НАТО в военные действия на Украине, а этого допускать нельзя.

Практически все страны — члены НАТО активно используют свой военный потенциал против России, ранее заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. По его словам, российские военные успешно дают им отпор в борьбе за страну. В ходе своего выступления он также подчеркнул, что на всей территории России, включая новые регионы, будет обеспечена безопасная жизнь для всех граждан.