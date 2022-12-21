Путин: почти все страны НАТО используют военный потенциал против России

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Практически все страны-члены НАТО активно используют свой военный потенциал против России, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны. По его словам, российские военные успешно дают им отпор в борьбе за страну.

Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи, — сказал Путин.

В ходе своего выступления он также подчеркнул, что на всей территории России, включая новые регионы, будет обеспечена безопасная жизнь для всех граждан.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что если между Россией и НАТО произойдет открытый военный конфликт, целями Москвы станут центры принятий решения на Западе. По его словам, военные действия могут отразиться даже на тех странах, которые не являются членами Альянса.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не воюют с Россией и не собираются вступать в конфликт. Так бригадный генерал ВВС США отреагировал на просьбу оценить предупреждения Москвы о возможной передаче Киеву комплексов Patriot.