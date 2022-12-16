В Пентагоне ответили на предупреждения России о передаче Киеву ЗРК Patriot Представитель Пентагона Райдер: США не ищут войны с Россией, поставляя Украине ЗРК Patriot

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Патрик Райдер

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не воюют с Россией и не собираются вступать в такой конфликт. Так бригадный генерал ВВС США отреагировал на просьбу оценить предупреждения Москвы о возможной передаче Киеву комплексов Patriot, сообщает РИА Новости.

США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи, — подчеркнул представитель Пентагона.

Райдер уточнил, что в Вашингтоне не позволят указывать на то, какую помощь предоставлять Киеву. При этом он отказался прокомментировать сообщения о самой возможности передачи Украине комплексов Patriot, добавив, что еще нечего анонсировать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют точку зрения зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, согласно которой комплексы противоракетной обороны Patriot станут законной целью Вооруженных сил России в случае их поставки Киеву.