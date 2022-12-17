В Госдуме назвали цели России в случае войны с НАТО Депутат Белик: в случае войны с НАТО целями России станут центры принятия решений на Западе

Фото: Министерство обороны РФ

Если между Россией и НАТО произойдет открытый военный конфликт, целями Москвы станут центры принятий решения на Западе, заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, военные действия могут отразиться даже на тех странах, которые не являются членами Альянса.

Если НАТО вступит в войну с Россией, то очевидной целью нашей страны станут соответствующие объекты в странах блока и центры принятия решений. <...> Это глобальное противостояние спровоцирует эффект домино и повлечет огромные и немедленные последствия во всем мире, затронет даже государства, не входящие в Североатлантический альянс, тем самым разрушив архитектуру мировой безопасности, — считает Белик.

По его словам, все страны — члены НАТО прекрасно понимают, что открытое военное противостояние повлечет за собой огромные потери. Депутат Госдумы предположил, что военные действия могут развернуться на территории Европы, а в этом случае США способны бросить своих союзников.

Внутренние противоречия в блоке создают и тот факт, что театр военных действий в большей степени развернется в Европе, а не за океаном, а США и вовсе могут умыть руки. Не все страны НАТО готовы обороняться в случае конфликта, не у всех есть на это достаточные средства и силы, не все видят в России врага, образ которого так упорно навязывает Вашингтон, — добавил Белик.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не воюют с Россией и не собираются вступать в конфликт. Так бригадный генерал ВВС США отреагировал на просьбу оценить предупреждения Москвы о возможной передаче Киеву комплексов Patriot.

Райдер уточнил, что в Вашингтоне не позволят указывать на то, какую помощь предоставлять Киеву. При этом он отказался прокомментировать сообщения о самой возможности передачи Украине комплексов Patriot, добавив, что еще нечего анонсировать.