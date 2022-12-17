Пушилин объяснил, чем опасна передача Украине ЗРК Patriot Пушилин: передача Украине ЗРК Patriot втянет НАТО в военный конфликт

Поставки Соединенными Штатами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину создадут новую фазу военного конфликта, заявил RT врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, передача ЗРК вовлечет НАТО в военные действия на Украине, а этого допускать нельзя.

Уже очень близко прямое и уже фактическое втягивание НАТО в данный конфликт. Я говорю о ЗРК Patriot, о которых очень много сейчас информации в СМИ. Если бы была здравая логика у власти США, допускать поставки было бы нельзя, — сказал Пушилин.

По его мнению, Альянс уже фактически участвует в военном противостоянии, отправляя на Украину наемников и солдат НАТО под видом наемников. Врио главы ДНР считает, что поставки новых систем вооружения сделают присутствие Альянса в конфликте еще более очевидным.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не воюют с Россией и не собираются вступать в такой конфликт. Так бригадный генерал ВВС США отреагировал на просьбу оценить предупреждения Москвы о возможной передаче Киеву комплексов Patriot.

Райдер уточнил, что в Вашингтоне не позволят указывать на то, какую помощь предоставлять Киеву. При этом он отказался прокомментировать сообщения о самой возможности передачи Украине комплексов Patriot, добавив, что еще нечего анонсировать.