Пенсионеров из РФ, которые застряли на Фиджи, обманули на крупные деньги

https://static.news.ru/photo/c021e742-75f1-11ea-9088-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт на Фиджи Фото: XinHua/GlobalLookPress

Российских пенсионеров, которые не смогли вернуться на родину после отдыха на острове Фиджи, обманули на крупную сумму денег. Им пообещали организовать перелёт за 150 тысяч рублей, однако рейса в Россию они так и не дождались.

Представитель туроператора россиян, пострадавших от закрытия границ, рассказал, что туристы пытались улететь разными способами с острова, но ни один из них не сработал.

Остался последний — лететь в Россию через Токио. Они быстро получили транзитную японскую визу. Заплатили по 55 тысяч рублей за один билет. Накануне вылета им пришло уведомление, что за билеты придется доплатить еще по 100 тысяч. Это огромная сумма по меркам Фиджи. На такие деньги там можно полгода безбедно жить. Плюс пенсионерам пришлось выложить еще 26 тысяч за билет из Токио до Владивостока, — сообщила газета «Московский комсомолец».

Туроператор сообщил, что долгожданный рейс, из-за которого заложники ситуации влезли в долги, так и не произошёл — 3 апреля Япония приостановила действие виз на неопределённое время.

При этом, представитель туроператора объяснил, что постановление о приостановке виз датировано 1 апреля, но билеты всё равно продавали, а 3 апреля объявили о решении приостановки виз. Он отметил, что местная авиакомпания могла пойти на такой шаг сознательно.

Сейчас никто не возвращает деньги за авиабилеты. Им сказали, что они могу перебронировать полёт на то время, когда закончится эпидемия. Это выглядело, как издевательство. Вряд ли кто-то из них захочет снова оказаться на острове, — сообщил туроператор.

Туроператор сообщил, что теперь остаётся только один вариант для застрявших людей — это эвакуация. При этом, представитель подчеркнул, что туристы не селятся вдали от аэропорта, так как опасаются беспорядков на острове.

Про эвакуацию с Фиджи, из Австралии и Новой Зеландии нет информации. Это пугает. В этом регионе застряли больше 500 человек. Но будут ли всех эвакуировать, неизвестно <...> Туристы рассматривали вариант перебраться в гостиницу подешевле, потом передумали. Они опасаются беспорядков на острове, аэропорт же охраняют военные — для них это является гарантией хоть какой-то безопасности, если начнутся беспорядки, — сообщил представитель туроператора.

Издание «МК» уточнило, что Россия приостановила возвращение россиян на родину. Это означает, что «заложники» острова могут там пробыть не менее полгода, именно на этот срок ввели режим изоляции на Фиджи. Отмечается, что пока не ясно, как россияне смогут себя обеспечивать на острове: платить за жильё, покупать продукты и лекарства. Туроператор активно пытается связаться с МИД и Ростуризмом для оказания материальной помощи туристам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что русскоязычные жители Нью-Йорка оперативно откликнулись на просьбу бесплатно разместить у себя россиян, которые не смогут вылететь на родину. Те, которые проживают в более отдалённых штатах Америки, предложили перевести деньги на размещение россиян в гостиницах.