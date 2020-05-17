Пелоси назвала возмездием желание Трампа уволить чиновника

https://static.news.ru/photo/43e72108-986d-11ea-8519-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Xinhua/Global Look Press

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что увольнение президентом США Дональдом Трампом генинспектора Госдепа Стивена Линика может быть незаконным.

Согласно законодательству, Трамп за 30 дней сообщил письмом конгрессу о снятии инспектора с должности.

Он (Трамп. — NEWS.ru) в своём письме не указал никаких причин, кроме как потеря доверия, — цитирует ТАСС Пелоси.

По её мнению, дело в том, что это выглядит как возмездие за то, что делает генеральный инспектор. В таком случае это может быть незаконным. Она добавила, что у президентов не должно быть возможности отменять расследования в отношении их собственных действий.

Американские СМИ сообщили, что уволить Линика рекомендовал госсекретарь Майкл Помпео, а Трамп дал на это согласие. Демократы в конгрессе считают, что «генеральный инспектор открыл расследование относительно злоупотреблений самого госсекретаря».

Как ранее писал NEWS.ru, 5 февраля американский сенат оправдал Дональда Трампа по предъявленным ему в рамках процедуры импичмента обвинениям. В частности, сенаторы посчитали, что президент США не злоупотреблял своими властными полномочиями.