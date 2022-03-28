Патрушев: Россия не стремится к свержению власти на Украине

Россия не стремится к свержению власти на Украине, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе встречи со своим коллегой из Алжира Нуреддином Макри. Он добавил, что проводимая РФ спецоперация является ответной реакцией на преступные действия Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик, передаёт РИА Новости.

Патрушев пояснил, что были обнаружены документы, доказывающие подготовку киевскими властями широкомасштабной атаки на ДНР и ЛНР с целью их уничтожения. Действия России стали упреждающей мерой.

Цель нашей специальной операции — не смена киевского режима, как это пытаются преподнести на Западе, а защита людей от геноцида, демилитаризация и денацификация Украины, — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что российские войска не ведут обстрелы и бомбардировки городов и гражданских объектов. Удары наносятся высокоточным оружием только по военной инфраструктуре ВСУ и позициям украинских националистов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ на переговорах с украинской стороной обязана сделать так, чтобы жители Донбасса больше никогда не страдали от киевского режима. Он также отметил, что европейские посредники в этом диалоге не нужны, поскольку достижения дипломатии часто разрушались именно западными коллегами и верить им теперь нельзя.