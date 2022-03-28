Лавров: Россия обязана прекратить страдания Донбасса от киевского режима

Россия на переговорах с украинской стороной обязана сделать так, чтобы жители Донбасса больше никогда не страдали от киевского режима, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого цитирует ТАСС.

Когда мы сейчас ведём переговоры с украинской стороной, мы обязаны сделать так, чтобы люди в Донбассе больше никогда не страдали от киевского режима, — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Тем временем политолог и журналист Юрий Светов выразил мнение, что от российско-украинских переговоров нечего ждать из-за того, что Украину контролирует Запад. Кроме того, по словам президента Украины Владимира Зеленского, неясно, что же получит от них российская сторона, отметил политолог.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 марта сообщил, что переговоры России и Украины возобновятся в ближайшее время в очном формате в Стамбуле. По его словам, Москва рассчитывает на то, что они увенчаются успехом.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.