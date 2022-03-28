Политолог заявил о бесперспективности российско-украинских переговоров

От российско-украинских переговоров нечего ждать из-за того, что Украину контролирует Запад, заявил политолог и журналист Юрий Светов телеканалу «360». Кроме того, по словам президента Украины Владимира Зеленского, неясно, что же получит от них российская сторона, отметил политолог.

Ждать от раунда переговоров нечего. Прочитал очередное заявление господина Зеленского, там слово «компромисс» не присутствует, вернее, его попытки. Он заявляет о приоритетах: это суверенитет, территориальная целостность и гарантии безопасности. Это то, что он хочет получить, а что должна получить другая сторона? — сказал Светов.

Он также выразил сомнения в странах НАТО как гарантах безопасности. Светов считает, что настоящий диалог начнётся, когда российские войска возьмут под контроль окружённые ими украинские города.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины возобновятся в ближайшее время в очном формате в Стамбуле. По его словам, Москва рассчитывает на успешный диалог.

Стамбул в качестве места переговоров выбрали президенты России и Турции в ходе телефонного разговора. Турецкий лидер заверил своего коллегу, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Украиной и РФ.