Лавров: России не нужны европейские посредники на переговорах с Украиной

Россия, согласившись на переговоры с Украиной, даёт шанс дипломатии, но не хотела бы видеть западные страны в качестве посредников, заявил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что достижения дипломатии часто разрушались именно западными коллегами и верить им теперь нельзя. Интервью Лаврова приводится на сайте российского МИД.

И никаких челноков от наших западных коллег я бы не хотел видеть, потому что они уже отчелночили своё: и в феврале 2014 года на Украине, и в феврале 2015 года в Минске, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что в феврале 2014 года Евросоюз выступил гарантом договорённостей между президентом Украины и оппозицией, а в 2015 году — посредником при подписании Минских соглашений. Однако ни та, ни другая договорённость выполнены не были, что, по мнению Лаврова, доказывает несостоятельность Евросоюза как организации, «которая способна выполнить то, о чём договариваются».

Ранее глава МИД РФ заявил, что переговоры России и Украины возобновятся в ближайшее время в очном формате в Стамбуле. По его словам, Москва рассчитывает на успешный диалог.

Стамбул в качестве места переговоров выбрали президенты России и Турции в ходе телефонного разговора. Турецкий лидер заверил своего коллегу, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Украиной и РФ.