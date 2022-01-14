Пашинян создал группу по восстановлению железной дороги в Нахичевань

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании рабочей группы по восстановлению железной дорогие Ерасх — Мегри, которая пройдёт через Нахичевань, сообщает Sputnik Армения. Руководителем группы назначен экс-посол Армении в Иране Арташес Туманян.

Создать рабочую группу с целью эффективной реализации программы по восстановлению участка Ерасх — Азербайджанская Республика —Мегри железной дороги Армении, утвердить её индивидуальный состав, — говорится в документе.

Всего в состав рабочей группы вошли 10 человек. Туманян обязан раз в квартал предоставлять отчёт о результатах проделанной работы.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах к 2023 году завершить строительство железной дороги до границы с Арменией. Он отметил большой вклад России в налаживании коммуникаций. По его словам, Армения приняла важные решения о незамедлительных действиях для начала практических работ по проекту железной дороги.

До этого Ереван и Баку подтвердили договорённость о строительстве железной дороги Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. По его словам, такое решение было принято в ходе встреч трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров.

Функционирование транспортной коммуникации будет в строгом соответствии с международными пограничными и таможенными правилами в условиях суверенитета и правомочия стран. Политик также отметил, что нормализация отношений с Анкарой сделает проект гораздо более масштабным. В связи с этим он выразил заинтересованность в скорейшем задействовании железной дороги.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.