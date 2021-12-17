Азербайджан до 2024 года планирует построить железную дорогу до Армении

Азербайджан к концу 2023 года планирует завершить строительство железной дороги до границы с Арменией, заявил президент республики Ильхам Алиев. Он отметил большой вклад России в налаживании коммуникаций, сообщает агентство АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание Il Sole 24 Ore.

Мы обсудили практические элементы послевоенной ситуации, особенно открытие коммуникаций. Это важная часть трёхстороннего заявления, подписанного президентом России (Владимиром Путиным), премьер-министром Армении (Николом Пашиняном) и мной в ноябре прошлого года. Однако реализация этой важной части декларации идёт очень медленно. — сказал Алиев.

По его словам, Армения приняла важные решения о незамедлительных действиях для начала практических работ по проекту железной дороги.

Азербайджан эту работу уже начал, и к концу 2023 года железнодорожная ветка до границы с Арменией должна быть готова, — подчеркнул глава государства.

Он выразил надежду, что «к тому времени Армения сделает свою домашнюю работу».

Ранее сообщалось, что Ереван и Баку подтвердили договорённость о строительстве железной дороги Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. По его словам, такое решение было принято в ходе встреч трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров.

Функционирование транспортной коммуникации будет в строгом соответствии с международными пограничными и таможенными правилами в условиях суверенитета и правомочия стран. Политик также отметил, что нормализация отношений с Анкарой сделает проект гораздо более масштабным. В связи с этим он выразил заинтересованность в скорейшем задействовании железной дороги.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.