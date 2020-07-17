Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Минск с рабочим визитом — 17 июля он принял участие в Евразийском межправительственном совете. Однако, вероятнее всего, истинная цель поездки — попытка сближения с Россией, на которое политика толкает продолжающееся обострение на армяно-азербайджанской границе.

Несвоевременный визит

Формально поездка Пашиняна на встречу представителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оправданна — заседание проходит на уровне глав правительств. Тем не менее, в отличие, например, от Белоруссии, Армения — парламентская республика, где премьер обладает более широкими полномочиями. Иными словами, по статусу он мог бы и не прибывать в Минск, отправив туда своего зама.

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Симптоматично, что ещё три недели назад Пашинян отказался прилетать в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в своей стране. С тех пор она не улучшилась, а карантин в республике был в очередной раз продлён, как минимум до 12 августа, но прилететь в Минск армянскому премьеру это сейчас не помешало.

Наконец, есть и репутационный фактор. Пашинян официально является Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Армении, и в условиях обострения конфликта с Азербайджаном его вылет в Белоруссию для участия в рутинном заседании (ничего нового в повестке встречи нет) выглядит по меньшей мере несвоевременно. Нынешнее обострение не затрагивает территорию Нагорного Карабаха — впервые за долгий период военнослужащие обеих сторон ведут бои за линией карабахского фронта. Однако ситуация выглядит потенциально опасной, поскольку речь идёт об открытом противостоянии двух государств, одно из которых апеллирует к членству в ОДКБ и пользуется правом на коллективную оборону.

Разлад с ОДКБ

Вполне вероятно, что в Минске Пашинян попытается в очередной раз «навести мосты» с Москвой. Для армянского премьера в условиях обострения на границе сближение с Россией вновь приобретает критически важное значение. Обе страны входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая весьма вяло отреагировала на продолжающиеся с конца прошлой недели боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Очевидно, что Пашинян будет стремиться активизировать усилия по этой линии, добиться проведения заседания (которое пока перенесено на неопределённый срок) и заручиться поддержкой других стран.

mil.am

Тем не менее перспективы у армянского премьера в рамках ОДКБ не слишком оптимистичные. Обращение Пашиняна к Москве после отказа ехать на парад Победы, что недвусмысленно рассматривалось как очередная демонстрация пробуксовки евразийской интеграции, выглядит как попытка дискредитировать или втянуть в конфликт РФ. Армянский премьер играет на том, что у ОДКБ есть обязательства по защите Армении, и отказ организации «разводить» стороны продемонстрирует её недееспособность.

Кроме того, Пашинян сам частично дискредитировал взаимоотношения Еревана с партнёрами по Организации. Во-первых, ещё находясь в армянской оппозиции, Пашинян последовательно выступал за выход республики из ОДКБ (звучали аналогичные призывы и по поводу ЕАЭС). Во-вторых, после прихода к власти в 2018-м он почти сразу отдал под арест Юрия Хачатурова, занимавшего на тот период пост генерального секретаря Организации. Затем именно Ереван долгое время блокировал назначение нового генсека.

Люди с Запада

Курс на выход из организаций, официально или нет возглавляемых Россией, был лишь частью общей политики Пашиняна. Получив пост премьера, он привёл во власть ряд откровенно проамериканских персонажей, которых многие обоснованно подозревают в связях с фондом Сороса. Экс-координатор избирательных программ организации Transparency International Армен Григорян, в частности, был назначен на должность главы Совета национальной безопасности. А начальником Государственной контрольной службы стал Давид Санасарян — бывший представитель прозападной партии «Наследие», возглавляемой американским армянином Раффи Ованнисяном. Последний, в свою очередь, прославился тем, что во время антироссийских выступлений забрасывал яйцами здание посольства России.

При Пашиняне было возбуждено уголовное дело против Южно-Кавказских железных дорог (ЮКЖД, армянская 100%-ная дочерняя компания РЖД). Причём стоял за этим, по данным местной прессы, Аргишти Кярамян — подозрительно успешный для своего возраста (29 лет) функционер, которого премьер не так давно назначил главой Службы национальной безопасности.

primeminister.am

Также было начато преследование и партии «Процветающая Армения» — единственного движения в парламенте, выступающего за активное сближение с Россией. Его лидер Гагик Царукян в данный момент является фигурантом трёх уголовных дел: об уклонении от уплаты налогов, хищениях и взятках избирателям. А собственный политический блок Пашиняна «Мой шаг» в это же время активно выступал за прекращение русскоязычного вещания на армянском телевидении.

Даже если в Москве и забыли (или сделали вид, что забыли) обо всех этих фактах, рассчитывать на стопроцентную поддержку РФ Пашиняну не приходится, поскольку в армяно-азербайджанском противостоянии Кремль принципиально занимает равноудалённую от обеих сторон конфликта позицию. При этом, как подчёркивал в 2019 году глава российского МИД Сергей Лавров, между Москвой и Баку уже сложилось «стратегическое партнёрство». Ожидать в этих условиях проармянского крена от Кремля не стоит.